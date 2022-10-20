Американский обозреватель обвинила США в нежелании окончить конфликт на Украине

Обозреватель The Federalist Томпсон обвинила США в использовании кризиса на Украине

Обозреватель американского журнала The Federalist Кэтрин Томпсон обвинила власти США в нежелании окончить конфликт на Украине. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена использует украинский кризис в своих целях. Статья была опубликована на сайте издания в четверг, 20 октября.

На данный момент американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) наслаждаются внушительными доходами за счет увеличения поставок в Европу, отметила Томпсон. Так, поставки американского СПГ в первом полугодии 2022 году выросли на 12 процентов, сообщила она, ссылаясь на данные Управления энергетической информации Минэнерго США. При этом 70 процентов экспорта приходится на Европу.

Кроме того, доход от поставок в европейские страны значительно возрос в связи с ростом цен на газ там. Обозреватель указывает, что это стало возможным из-за разрушения газопровода «Северный поток» и сокращения поставок газа из России.

«[Госсекретарь США Энтони] Блинкен продолжил рекламировать способность американских производителей СПГ удовлетворить возросший в Европе спрос (…) Наивные комментарии Блинкена, практически истекающего слюной при мысли о спасении Европы, показывают, насколько администрация Байдена не хочет, чтобы конфликт на Украине закончился», — написала она.

По ее мнению, конфликт на Украине стал для администрации Байдена «священной коровой», которая позволяет скрывать внутриполитические промахи и получать одобрение от европейских политиков. При этом она обратила внимание на то, что именно действия администрации Байдена в течение первых 100 дней его пребывания у власти привели к снижению производственных мощностей американских СПГ-заводов.

Ранее Блинкен заявил, что США должны противостоять России на Украине, иначе могут возникнуть конфликты в других частях мира. По мнению политика, если Вашингтон сейчас откажется от поддержки Киева, «есть риск открыть ящик Пандоры».