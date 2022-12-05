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17:52, 5 декабря 2022Ценности

Продавщица Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений бренда

Сотрудница Pandora перечислила худшие модели украшений из ассортимента бренда

Фото: Shutterstock

Сотрудница датского бренда Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений производителя. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Бывшая продавщица Танз перечислила худшие модели украшений из ассортимента ретейлера, которые, по ее мнению, не стоят своих денег. В первую очередь она порекомендовала не приобретать браслет модели Links, стоимость которого составляет 55 фунтов стерлингов (4200 рублей), из-за плохого качества. По этой же причине девушка советует отказаться от браслета Reflexions. «К тому же его просто невозможно застегнуть — он ужасен», — высказалась она.

Помимо этого, в упомянутый список попало изделие под названием Moments Bangle, которое, по словам инфлюэнсера, выглядит дешево. «Самое ужасное, что Pandora когда-либо производила, ожерелье из той же коллекции. Оно смотрится ужасно на любой шее», — уточнила экс-работница компании, отметив неоправданно высокую цену аксессуара — 220 фунтов стерлингов (16,8 тысячи рублей).

В августе продавщица раскрыла неприятную правду о работе в магазине Pandora.

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Майя Пономаренко
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