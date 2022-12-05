Продавщица Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений бренда

Сотрудница Pandora перечислила худшие модели украшений из ассортимента бренда

Сотрудница датского бренда Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений производителя. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Бывшая продавщица Танз перечислила худшие модели украшений из ассортимента ретейлера, которые, по ее мнению, не стоят своих денег. В первую очередь она порекомендовала не приобретать браслет модели Links, стоимость которого составляет 55 фунтов стерлингов (4200 рублей), из-за плохого качества. По этой же причине девушка советует отказаться от браслета Reflexions. «К тому же его просто невозможно застегнуть — он ужасен», — высказалась она.

Помимо этого, в упомянутый список попало изделие под названием Moments Bangle, которое, по словам инфлюэнсера, выглядит дешево. «Самое ужасное, что Pandora когда-либо производила, ожерелье из той же коллекции. Оно смотрится ужасно на любой шее», — уточнила экс-работница компании, отметив неоправданно высокую цену аксессуара — 220 фунтов стерлингов (16,8 тысячи рублей).

В августе продавщица раскрыла неприятную правду о работе в магазине Pandora.