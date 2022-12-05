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00:38, 5 декабря 2022Россия

Минобороны РФ организовало доставку писем от родственников военным на Украину

Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в министерстве, родственники военных могут отправлять письма и посылки через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части». Адреса воинских частей в зоне СВО можно выяснить у самих солдат или в военных комиссариатах по месту призыва. Военные также смогут отправить письма домой. Каждого военнослужащего обеспечат почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

«Воинские части, в которых проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации (ФПС)», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) выпустили почтовую марку и открытку в поддержку специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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