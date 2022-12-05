Женщина посмотрела видео племянницы и решила подать на нее в суд

Пользовательница Reddit решила подать в суд на племянницу, испортившую ее пальто

Пользовательница Reddit заявила, что собирается подать в суд на дочь своей сестры из-за розыгрыша. По словам женщины, заявление она решила написать после того, как посмотрела видео, в котором 16-летняя племянница намеренно портит ее пальто.

По словам авторши поста, в прошлом году на Рождество свекровь подарила ей дорогое пальто. «Я не знала, сколько оно стоит. Я догадывалась, что оно дорогое, но думала, что, может быть, оно стоит максимум три тысячи долларов (примерно 186 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В январе этого года я была в гостях у сестры, и моя племянница увидела это пальто. Она вбила в поисковике название бренда и показала мне, сколько оно на самом деле стоит», — рассказала пользовательница, уточнив, что подарок, как выяснилось, обошелся свекрови в 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

Недавно рассказчица была в гостях у сестры, и когда она надела пальто, чтобы уйти, почувствовала, как ей чем-то шлепнули в спину. После этого рассмеялась племянница, а женщина почувствовала запах краски. «Я сильно разозлилась на племянницу, но она даже не попыталась извиниться. Моя сестра накричала нее и сообщила, что она наказана. Затем сестра сказала мне, что оплатит химчистку», — вспомнила авторша поста.

После того как пользовательница села в машину, ей пришло уведомление о том, что племянница опубликовала новое видео в соцсетях. В ролике девушка сказала, что собирается разыграть тетю, бросив в ее дорогое пальто шарик с краской, после чего показала, как делает это. Женщина сохранила этот ролик и отправила сестре, подчеркнув, что обычного наказания мало. Однако сестра ей не ответила.

В химчистке женщине сообщили, что пятно краски не получится ликвидировать, и тогда она позвонила сестре и сказала, что ее дочь заплатит полную стоимость пальто. «Сестра ответила, что не будет платить за пальто, и, если я хочу новое, то могу попросить мужа купить мне его. Я же считаю, что семья сестры должна заплатить. Они могут себе это позволить, им надо только продать машину моей племянницы. Мы так и не смогли договориться, и я сообщила, что пойду в суд», — добавила она.

В комментариях многие пользователи встали на сторону рассказчицы, решившей подать в суд на племянницу. «Вы не козел отпущения в этой истории. У действий есть последствия, и вы правы, что обычного наказания мало. Она должна продать машину и отдать деньги вам», — поделился мнением один из пользователей. Некоторые также обратили внимание на то, что племянница рассказчицы даже не извинилась перед ней.