Отдыхающие на яхте жены футболистов пожаловались на выходки пьяных туристов

Семьи футболистов сборной Англии съехали с круизного лайнера в Катаре из-за пьяных фанатов

Жены футболистов сборной Англии пожаловались на испорченный отдых на яхте круизного лайнера в Катаре из-за проделок пьяных туристов. Об этом пишет Daily Mail.

Несколько семей английских футболистов были вынуждены съехать с пришвартованного у побережья Дохи в Катаре круизного лайнера MSC World Europa после того, как их отдых был испорчен из-за выходок пьяных фанатов. Отмечалось, что туристы постоянно устраивали вечеринки на борту, а один мужчина однажды даже справил нужду в бассейн с палубы на пятом этаже.

Супруги спортсменов пожаловались, что возвращавшиеся поздно ночью с матчей футбольные фанаты не давали им спать. Кроме того, жен футболистов не устраивает, что им приходится снимать дополнительные каюты для хранения обширных гардеробов.

Ранее в ноябре было показано роскошное убранство круизного лайнера для отдыха в открытом море MSC World Europa, который создали к чемпионату мира по футболу в Катарe в качестве отеля для проживания фанатов. Минимальная стоимость проживания в гостинице составит 220 долларов (13,2 тысячи рублей). Постояльцам плавучей гостиницы доступны 6 бассейнов, 14 гидромассажных джакузи, 10 ресторанов, 21 бар, а также казино, аквапарк, спортивный комплекс и игровые автоматы.