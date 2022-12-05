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23:34, 5 декабря 2022Спорт

Стало известно об улучшении атмосферы в «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду

Manchester Evening News: атмосфера в «Манчестер Юнайтед» улучшилась после ухода Роналду
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: John Sibley / Reuters

Стало известно об улучшении атмосферы в «Манчестер Юнайтед» после расторжения контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, в конце сезона-2021/2022 обстановка в раздевалке была токсичной, однако теперь она стала более гармоничной. На это повлияла в том числе позиция главного тренера Эрика тен Хага по сотрудничеству с Роналду. Игроки были разочарованы тем, что португалец пропустил два матча Английской премьер-лиги ради интервью Пирсу Моргану, и поддержали уход форварда из команды.

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30 ноября 2022

Ранее 5 декабря появилась информация, что 1 января 2023 года Роналду перейдет в саудовский клуб «Аль-Наср». Соглашение будет рассчитано на два с половиной года. 30 ноября сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ксения Курашкина
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