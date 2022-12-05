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04:20, 5 декабря 2022Экономика

Оценена способность российского флота перевозить нефть в Азию

Аналитик Потавин: флот РФ может перевозить в Азию 80% текущего морского экспорта нефти

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Российский флот может перевозить в Азию до 80 процентов текущего морского экспорта нефти, такую оценку дал ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин, передает ТАСС.

По его словам, Международное энергетическое агентство подсчитало, что с мая поставки танкерной нефти в США и Европу сократились на 2,2 миллиона баррелей в сутки, однако две трети этого объема оказались перенаправлены в Индию, Турцию и Китай.

Потавин указал, что эмбарго Европейского союза (ЕС) и потолок цен увеличат издержки нефтяников в логистике, поскольку путь танкера из Приморска в европейские порты составлял 3-4 дня, в то время как в Индию — около месяца.

Аналитик добавил, что оборот грузов снижается, а фрахт судов растет, причем заметно, что показали увеличившаяся более чем в два раза стоимость аренды танкерных мощностей.

4 декабря Евросоюз (ЕС) опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России. Цена за баррель указана на уровне 60 долларов.

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Марина Совина
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