Поставки промышленных товаров из Таиланда в Россию упали в два раза

The Nation: экспорт промышленных товаров из Таиланда в Россию упал на 50,65 процента

По итогам первых десяти месяцев 2022 года экспорт из Таиланда в Россию сократился на 40,31 процента, при этом поставки промышленных товаров, одна из главных статей торговли, упали на 50,65 процента, то есть в два раза. Об этом со ссылкой на ведущую таиландскую газету Tne Nation сообщает ТАСС.

Общий объем экспорта за указанный период составил 494,57 миллиона долларов. Он последовательно снижается с марта, что связано с вводом российских войск на Украину и последовавшими за этим западными санкциями. В результате для поставок в Россию стало нехватать судов и контейнеров, а кроме того, повлияла неопределенность в отношении логистики.

Самое сильное падение было зафиксировано в марте — минус 77 процентов по сравнению с февралем. В октябре экспорт сократился на 24,58 процента по сравнению с сентябрем, в годовом выражении падение составляло 67,87 процента.

Сильнее всего провал заметен в экспорте транспортных средств, запчастей и аксессуаров к ним (минус 68,81 процента). Рост поставок наблюдается для пластиковых паллет (плюс 32,31 процента), консервированных морепродуктов (61,09 процента), переработанных нефтепродуктов (25,25 процента) и специй (41,15 процента).

Ранее посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил, что страна хотела бы поставлять в Россию автозапчасти, универсальные детали — масляные и воздушные фильтры, резиновые детали — уже готовы к экспорту. В настоящее время Бангкок ждет от Москвы конкретных списков необходимого.