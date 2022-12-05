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09:17, 5 декабря 2022Мир

В США назвали трусостью политику Вашингтона в отношении Ирана и Китая

Fox News: в США назвали трусостью политику Вашингтона в отношении Ирана и Китая

Фото: Amy Osborne / Reuters

Американский сенатор от республиканской партии Марко Рубио и член Палаты представителей Крис Смит раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена, назвав трусостью и слабостью отношение Вашингтона к протестам в Иране и Китае. Об этом сообщает американский канал Fox News.

Отмечается, что американские парламентарии в совместном заявлении призвали Вашингтон к полной поддержке протестующих. «Президент Байден и его администрация еще раз продемонстрировали, что они не желают противостоять КПК и солидаризироваться с китайским народом», — говорится в документе.

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В свою очередь американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN ответил на критику, заявив, что администрация Байдена не только поддерживает право людей в Иране и Китае на мирные протесты, но и принимает меры против нарушения этого права.

В частности, Блинкен сказал, что США стараются помочь иранским протестующим со связью. Кроме того, говоря о своей предстоящей поездке в Китай в начале 2023 года, он заявил о намерении сказать лично председателю КНР Си Цзиньпину, что «ни американцы, ни американский президент, ни американское правительство не будут молчать».

С прошлой недели в Китае проходят протесты. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, при котором погибли 10 человек. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

Протесты и беспорядки начались в Иране в середине сентября. Они вызваны смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.

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Глеб Бажуткин
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