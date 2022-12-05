В WhatsApp появится новая возможность

Разработчики WhatsApp внедрят режим видеозвонка «картинка в картинке»

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная с видеозвонками. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, разработчики мессенджера внедрят режим видеозвонка «картинка в картинке», который позволит разговаривать в видеоформате и одновременно пользоваться сторонними приложениями. При сворачивании экран звонка превратится в небольшое плавающее окно, которое можно перемещать по экрану.

Отмечается, что новая функция уже доступна для некоторых бета-тестеров, которые устанавливают последнюю бета-версию WhatsApp 22.24.0.79 для операционный системы iOS из онлайн-сервиса тестирования мобильных приложений TestFlight. Когда новая опция заработает для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит публиковать в статусах голосовые сообщения. Пользователи смогут публиковать голосые заметки до 30 секунд, а также выбрать в настройках конфиденциальности контакты, для которых будет отображаться соответствующий статус.