Вор пробрался в московский барбершоп и попал на видео

В Москве вор пробрался ночью в барбершоп, подстригся, забрал деньги из кассы и сбежал

Проникновение вора в московский барбершоп попало на видео. Запись во вторник, 6 декабря, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение, поправляет прическу с помощью машинки для стрижки волос и ложится на диван. После этого он достает из холодильника напитки, выпивает их, а затем забирает из кассы деньги и скрывается с места преступления.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел ночью на первом этаже многоэтажки на улице Свободы. Утром в салон пришел один из работников. Он заметил взломанную кассу и вызвал сотрудников МВД.

Они задержали подозреваемого в торговом центре на улице Стратонавтов. В отношении него возбудили дело о краже и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.