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04:11, 6 декабря 2022Экономика

Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт

Эксперт Лагуткин: банк может заблокировать карту клиента в случае подозрительных операций

Фото: Rupixen.com / Unsplash

Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин объяснил причину неожиданной для клиента блокировки банковской карты. О ней он рассказал агентству «Прайм».

По словам эксперта, банк может заблокировать карту в случае подозрительных операций. «Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту», — пояснил Лагуткин.

Для разблокировки карты следует обратиться в банк и, если возникнет необходимость, предоставить подтверждающие документы, добавил специалист. Он также уточнил, что комментарии к переводу помогают сотрудникам лучше понять суть операции, однако их может быть недостаточно для успешного осуществления платежа.

Ранее россиян предупредили о трех основных ошибках при использовании банковских карт. Отмечалось, что предоставление пин-кода неизвестным лицам, шоппинг на непроверенных интернет-сайтах, а также передача карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки могут грозить кражей персональных данных.

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Варвара Кузьмина
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