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14:56, 6 декабря 2022Среда обитания

Пожарные дали советы по установке новогодней елки

The Philadelphia Inquirer: новогоднюю елку нужно держать на расстоянии от обогревателей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пожарные из американского города Филадельфия дали советы по установке дома новогодней елки. Их рекомендации приводит The Philadelphia Inquirer.

Представитель службы Адам Тиль отметил, что при высыхании рождественские елки могут легко воспламеняться, поэтому необходимо следовать некоторым правилам. После покупки дерева от основания нужно отрезать чуть больше шести сантиметров — так дерево будут лучше впитывать воду. В процессе необходимо использовать защитные перчатки и очки.

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Уровень воды в емкости, где установлено дерево, рекомендовали контролировать ежедневно. По словам Тиля, елку также стоит держать на расстоянии от обогревателей и других источников тепла, включая свечи. Дерево также необходимо выбрасывать и сдавать в переработку сразу после праздников.

Ранее директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев заявил, что при покупке новогодней елки важно в первую очередь проверить ее производителя. По словам эксперта, если покупатель приобретает елку нелегально, то таким образом он спонсирует уничтожение природы.

Нина Ташевская
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