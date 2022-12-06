Европейцев предупредили о дефиците популярного деликатеса

BFMtv: во Франции может не хватить фуа-гра перед праздниками

Перед Рождеством во Франции в дефиците может оказаться популярный деликатес. Как сообщает BFMtv, за месяц до рождественских праздников в продаже есть всего 200 килограммов фуа-гра, тогда как обычно бывает около тонны.

Причиной нехватки продукта стала вспышка птичьего гриппа: из-за нее погибли многие самцы уток. Теперь производители вынуждены впервые насильно откармливать самок, но они не так быстро набирают вес, так что это оказывается невыгодно. «Традиционно мы вообще не кормили самок насильно, потому что существует значительный половой диморфизм: они намного легче самцов», — рассказал ветеринар Дидье Виллате. По его словам, конечный продукт из таких птиц получается не таким качественным и визуально привлекательным.

Фуа-гра из печени самок уток получается меньшим по размеру, и не так популярно у покупателей. Кроме того, растет и цена, сейчас печень стоит 55-60 евро за килограмм, это на 15-20 евро больше, чем обычно.

Потенциальной заменой привычному фуа-гра может стать продукт, созданный а лаборатории. Летом 2022 года французская компания Gourmey представила искусственное фуа-гра, выращенное из стволовых клеток оплодотворенного яйца утки. Специалистам удалось сохранить вкус и текстуру деликатеса. О массовом производстве речь пока не идет. В компанию уже инвестировали 10 миллионов долларов. Помимо фуа-гра, в будущем планируется выпуск искусственной индейки и наггетсов.