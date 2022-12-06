Названы самые мистические города России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали самые мистические города России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ составили топ-пять самых мистических российских, которые рекомендуется посетить любителям острых ощущений. Об этом пишет РИА Новости.

В подборку вошел город Кыштым Челябинской области, который известен уникальной мраморной пещерой. По одной из легенд, ведьма Липиниха захотела разлучить любящую пару жителей Сугомака и Есказу. На мраморной горе колдунья обернулась красавицей и прельщала юношу. Однако тот решил проучить Липиниху и кинул в злодейку большую глыбу. На месте, где сидела ведьма, и образовалась Сугомакская пещера.

Город Молога был затоплен в середине прошлого века. В 1930-х годах в период реализации планов по электрификации страны началось создание Волжского каскада водохранилищ. Ради увеличения мощности ГЭС древний купеческий город, впервые упомянутый в летописях в 1149 году, было решено затопить, а жителей — выселить. Летом, когда уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, он словно «всплывает» и становятся видны его очертания.

Городец Нижегородской области — один из древнейших городов России, вокруг которого выросло множество легенд. За свою многовековую историю он оброс множеством легенд. Многие верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель. В нем, согласно легенде, были погребены заживо монахи, не желавшие сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Говорят, в особенно холодные декабрьские дни их призраки выходят из вала.

Торопец — самый древний город Тверской области, первые упоминания о котором относятся к 1074 году. Здесь венчался князь Александр Невский, а после церемонии, по одной из легенд, посадил в центре города дуб. Также говорят, что Наполеон спрятал здесь несколько бочек с золотом на торопецкой земле.

Завершает пятерку самых мистических городов России Невьянск. В рейтинг он попал благодаря многочисленным слухам, связанным с наклонной башней Демидовых, которая была построена в первой половине XVIII века. Говорят, что по указанию заказчика с нее сбросили зодчего, чтобы он не мог воплотить проект дважды. Также туристов привлекают рассказы о слуховой комнате на шестом этаже сооружения: находясь в одном ее углу, можно услышать, о чем шепотом говорят в противоположном.

Ранее специальная комиссия выбрала главную новогоднюю елку России. Ею стало 95-летнее дерево из Подмосковья.

