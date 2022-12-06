Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан поддержал мнение президента Франции Макрона о конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Об этом он написал в Twitter.

Так, Орбан сослался на слова Макрона о том, что Европа и США «во имя одних и тех же принципов» участвуют в конфликте на Украине, однако платят за это не одинаковую цену. «Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис», — написал он, добавив, что настало время переосмыслить санкции.