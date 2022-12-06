Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 6 декабря 2022Мир

Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан поддержал мнение президента Франции Макрона о конфликте на Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Об этом он написал в Twitter.

Так, Орбан сослался на слова Макрона о том, что Европа и США «во имя одних и тех же принципов» участвуют в конфликте на Украине, однако платят за это не одинаковую цену. «Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис», — написал он, добавив, что настало время переосмыслить санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о сбитых дронах над российскими военными аэродромами
Крыса на прилавке с хлебом в Подмосковье попала на видео
Выявлены влияющие на обучение попугаев разговору факторы
Бывший советник Трампа заявил о готовности участвовать в президентских выборах
Названы самые мистические города России
США добавят 100 новых ракет к ЗРК Patriot в пакет военной помощи Тайваню
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
В Польше сообщили о гибели двух наемников на Украине
Медсестра удивила подписчиков неожиданной вещью под униформой
Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.