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09:35, 6 декабря 2022Забота о себе

Врачи приняли симптомы смертельной болезни у бодибилдерши за менструальную боль

Смертельную болезнь австралийской бодибилдерши Софи Пью приняли за менструальную боль

Фото: Victor Freitas / Unsplash

28-летняя австралийская бодибилдерша Софи Пью рассказала, что умирает из-за невнимательности врачей, принявших симптомы смертельной болезни за менструальную боль. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда она впервые почувствовала себя плохо, врачи объяснили это ипохондрией, связанной с болезненными месячными. Пью жаловалась на боль в ноге, сильную боль в животе, вздутие и трудности при посещении туалета. «Во время менструаций было так больно, что я едва не падала, они были очень обильными. Я дважды обращалась в больницу, но мне сказали, что это синдром поликистозных яичников», — объяснила девушка. После второго обращения у нее обнаружили новообразование диаметром четыре сантиметра, но сочли, что оно не представляет опасности.

Через два месяца у Пью начала болеть спина. Сначала она думала, что потянула мышцы во время тренировки, ее предположение поддержал и врач. В течение следующих шести месяцев ее самочувствие продолжало ухудшаться. Бодибилдерша вспоминает, что однажды закричала от боли, когда кот прыгнул ей на живот. Тогда же она заметила, что ей больно ходить в туалет, а мочеиспускание стало прерывистым. Бойфренд девушки, видя ее состояние, настоял на новом визите к врачу.

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В феврале у Пью диагностировали рак яичников, и она прошла курс химиотерапии. Также выяснилось, что параллельно у нее развивалось еще одно онкологическое заболевание — миксоидная веретеноклеточная саркома. «Мне вылечили один рак, но не подозревали о другом, пока несколько недель назад не сделали лапароскопию», — рассказала Софи.

Новому тяжелому курсу химиотерапии она предпочла паллиативную помощь без лечения. «Я в отчаянии. Химия далась мне нелегко, и я не пойду на это снова, потому что меня, скорее всего, не вылечить», — сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что волосы, выросшие на пояснице 17-летней жительницы китайского города Пекин, оказались первым признаком опасного заболевания. Девушка стала жаловаться на боли и онемение в ногах, а после обследования в больнице у нее диагностировали врожденную деформацию позвоночника.

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Александра Лисица
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