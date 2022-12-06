На закрытый завод PepsiCo в России нашелся покупатель

«Ъ»: Компания «Бочкари» задумалась о покупке закрытого завода PepsiCo в Раменском

Компания «Бочкари» задумалась о покупке закрытого завода PepsiCo, который находится в подмосковном Раменском. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ» из данных базы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Основной владелец пивоваренной компании Вадим Смагин готовится расширить бизнес в сегменте безалкогольных напитков и покупка подмосковного завода могла бы потенциально помочь нарастить продажи в столице, отмечает издание. При этом, образовавшаяся после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России ниша еще не заполнена. По данным «Ъ», за первое полугодие 2022-го Бочкаревский пивоваренный завод в Алтайском крае выпустил 3,37 миллиона дал пива (Hmelka, «Мазай» и другие), заняв девятое место по показателю в России. Кроме того, компания производит лимонады, энергетические напитки, воду и квас.

Завод в Раменском был закрыт в 2015 году. А в 2021-м площадку его и вовсе решили продать. Один из собеседников газеты рассказал, что до 24 февраля стоимость объекта, который сейчас представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями, оценивалась в 500 миллионов рублей.