Названы самые мистические города России

Город Кыштым в Челябинской области назвали самой мистической локацией России

Российским туристам, увлекающимся путешествиями по мистическим местам, перечислили самые таинственные города страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Так, одним из самых загадочных мест специалисты назвали небольшой уральский город в Челябинской области — Кыштым. Согласно местной легенде, в 1990-х гуманоиды, обитающие под землей, делали вылазки именно из Сугомакской пещеры. Одно из таких существ, прозванное кыштымским Алешенькой, якобы жило у местной жительницы несколько месяцев.

Еще одна мистическая локация — город Торопец в Тверской области. Согласно легенде, Наполеон, отступая из России, спрятал несколько бочек с золотом на торопецкой земле. По другому преданию, место богато сокровищами затонувших судов — стругов, следовавших по пути «из варяг в греки».

В рейтинг мистических городов России также вошла Молога. В 30-х годах XX века, в период масштабной электрификации страны, на месте города было решено построить Волжский каскад водохранилищ. Проживавших в Мологе жителей выселили, а город затопили. «Ходят слухи, что несколько стариков пропали без вести. Есть предание, что они предпочли утонуть вместе со своими домами. На протяжении долгих лет город был предан забвению», — говорится в публикации.

Также необъяснимые вещи происходят в Городце. Существует поверье о храме, ушедшем на дно озера от осквернения захватчиками. Местные жители говорят, что, купаясь, можно услышать колокольный звон. Топ-5 самых загадочных мест страны замыкает Невьянск, где в первой половине XVIII века была построена наклонная башня. «Существует легенда, что, по указанию заказчика, с нее сбросили зодчего, чтобы он не мог воплотить проект дважды. До сих пор остается неизвестна причина наклона Невьянской башни», — отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что выгоднее всего туристы до конца 2022 года могут отдохнуть в Сочи: стоимость номера в трехзвездочной гостинице начинается от 1000 рублей в сутки. Вторую строчку в рейтинге самых дешевых для проживания городов России заняла Пермь: трехзвездочный отель в городе обойдется от 1100 рублей за ночь.