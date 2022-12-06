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09:14, 6 декабря 2022Мир

12 человек обвинили в подрывной деятельности и сотрудничестве с Западом в Иране

КСИР арестовал 12 человек по обвинению в подрывной деятельности и сотрудничестве с Западом

Фото: Sobhan Farajvan / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) арестовал «преступную сеть», якобы сотрудничавшую со странами Запада и пытавшуюся подорвать национальную безопасность. Об этом пишет агентство Tasnim.

Задержанных подозревают в получении поддержки со стороны «агентуры» в Германии и Нидерландах. Иранские силовики утверждают, что обвиняемые занимались подготовкой оружия и хотели провести некие диверсии.

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«Осуществление террористических актов по-прежнему стоит на повестке дня спецслужб и их полевых агентов, поэтому требуется бдительность лояльных людей», — заявили в КСИР.

В ходе многомесячных протестов, начавшихся в сентябре, погибли не менее 300 человек (по официальным данным). Митинги в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». Свидетели утверждают, что ее избили в отделении, власти это отрицают. По данным ряда СМИ, Исламский революционный суд Ирана уже вынес несколько приговоров о смертной казни за участие в митингах.

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Елизавета Наумова
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