В российском жилом доме взорвался самогонный аппарат

В МЧС сообщили о взрыве самогонного аппарата в квартире жилого дома в Казани

В Казани в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в официальной группе во «ВКонтакте».

На опубликованных ведомством кадрах видно, что самогонный аппарат взорвался в ванной комнате. Он повредил стены и потолок помещения, а также коридор и соседние комнаты.

По данным МЧС, взрыв в казанской квартире на улице Павлюхина произошел вечером во вторник, 7 декабря. В результате оказались выбиты стекла, после него пожара не последовало. Никто не пострадал.

Ранее в Оренбурге при взрыве самогонного аппарата пострадали два человека — взрослый их ребенок. Предварительной причиной взрыва аппарата названа его неисправность