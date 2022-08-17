При взрыве самогонного аппарата в доме пострадали двое россиян

В Оренбурге при взрыве самогонного аппарата в доме пострадали ребенок и взрослый

В Оренбурге в садовом доме на улице Аэродромной взорвался самогонный аппарат, травмы получили двое россиян. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в садовом некоммерческом товариществе «Авиатор-3». Пострадали взрослый и ребенок, их госпитализировали.

Предварительной причиной взрыва самогонного аппарата названа его неисправность. В результате происшествия в доме повреждено окно и перегородки.

Ранее на улице Шушенская на северо-востоке Москвы пенсионер решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире жилого дома. Мужчину доставили в больницу с ожогами первой, второй, третьей степени на 50 процентах тела, в том числе на голове, лице, шее и туловище.