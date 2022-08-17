Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

При взрыве самогонного аппарата в доме пострадали двое россиян

В Оренбурге при взрыве самогонного аппарата в доме пострадали ребенок и взрослый

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Оренбурге в садовом доме на улице Аэродромной взорвался самогонный аппарат, травмы получили двое россиян. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в садовом некоммерческом товариществе «Авиатор-3». Пострадали взрослый и ребенок, их госпитализировали.

Предварительной причиной взрыва самогонного аппарата названа его неисправность. В результате происшествия в доме повреждено окно и перегородки.

Ранее на улице Шушенская на северо-востоке Москвы пенсионер решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире жилого дома. Мужчину доставили в больницу с ожогами первой, второй, третьей степени на 50 процентах тела, в том числе на голове, лице, шее и туловище.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Главком ВСУ рассказал о тяжелом положении армии Украины
ВВС Британии приостановили набор белых мужчин ради целей по разнообразию
Россиянам назвали условия для размещения камина в квартире
Володин заявил о невозможности развития мировой экономики без России
Пластический хирург развеяла популярные мифы о грудных имплантах
В Китае раскрыли неудавшийся обман США про Украину
Санду назвала сторонников спецоперации «опасными» для общества Молдавии
Рантье признался в нежелании следить за своими квартирантами
Четверых россиян арестовали за групповое убийство 11-летней давности
59-летняя Деми Мур снялась в бикини и порадовала фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.