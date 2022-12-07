Кириенко вручил орден Мужества участвовавшему в СВО добровольцу Юрию Гагарину

Сергей Кириенко вручил орден Мужества предпринимателю из Челябинска Юрию Гагарину

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил орден Мужества предпринимателю из Челябинска Юрию Гагарину, который стал добровольцем с началом специальной военной операции. Награждение состоялось в среду на церемонии закрытия форума «Мы вместе» в «Манеже», пишет ТАСС.

Гагарин также победил в специальной номинации «Человек года» премии «Мы вместе». Победа в этой номинации присваивается «особым лидерам мнений, внесшим значительный вклад в развитие гражданского общества и благотворительности в России».

В Донбассе Гагарин спас почти 400 детей, придумав использовать для этого рюкзаки-переноски: малышей выносили из подвалов на спинах, а руки при этом были свободны для оружия. Самому маленькому спасенному им ребенку было два дня. Сейчас доброволец совместно с Народным фронтом участвует в доставке гуманитарных грузов мирному населению Донбасса.

