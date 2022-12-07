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20:57, 7 декабря 2022Россия

Кириенко вручил орден Мужества участвовавшему в СВО добровольцу Юрию Гагарину

Сергей Кириенко вручил орден Мужества предпринимателю из Челябинска Юрию Гагарину
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко. Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил орден Мужества предпринимателю из Челябинска Юрию Гагарину, который стал добровольцем с началом специальной военной операции. Награждение состоялось в среду на церемонии закрытия форума «Мы вместе» в «Манеже», пишет ТАСС.

Гагарин также победил в специальной номинации «Человек года» премии «Мы вместе». Победа в этой номинации присваивается «особым лидерам мнений, внесшим значительный вклад в развитие гражданского общества и благотворительности в России».

В Донбассе Гагарин спас почти 400 детей, придумав использовать для этого рюкзаки-переноски: малышей выносили из подвалов на спинах, а руки при этом были свободны для оружия. Самому маленькому спасенному им ребенку было два дня. Сейчас доброволец совместно с Народным фронтом участвует в доставке гуманитарных грузов мирному населению Донбасса.

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Татьяна Романова
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