Иран заподозрили в применении смертной казни ради запугивания

Организации по правам человека назвали смертную казнь в Иране репрессиями против протестов

Мировые правозащитные организации заподозрили, что власти Ирана специально увеличивают число смертных приговоров, чтобы запугать протестующих. Об этом пишет британское издание Express.

По данным правозащитных организаций, в 2022 году в Иране казнили более 500 человек — это почти на 200 человек больше, чем в прошлом году (в 2021 году казнили 333 человека). С момента начала протестов высшую меру наказания применили против 11 граждан. По мнению правозащитников, такая тенденция может указывать на то, что иранский режим применяет смертную казнь в качестве «орудия репрессий против протестующих».

«Эти люди были приговорены к смертной казни без надлежащей правовой процедуры или справедливого судебного разбирательства за закрытыми дверями Революционного суда, их приговоры не имели никакой юридической силы. Эти казни призваны вызвать страх в обществе и отвлечь внимание общественности от провалов разведки Исламской Республики», — заявил глава иранского отделения организации Human Rights Махмуд Амири-Могхаддам.

6 декабря стало известно, что иранский суд приговорил к смерти нескольких участников протестов, обвиняемых в убийстве сотрудника полиции нравов. Уточняется, что суд вынес смертный приговор пяти демонстрантам в связи с гибелью Рухоллы Адамиана в Карадже. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы. Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными.

Акции протеста начались в Иране в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов. Семья Махсы утверждает, что причиной ее гибели стало избиение сотрудниками полиции.