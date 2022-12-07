Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий

Польский актер Ян Новицкий скончался в возрасте 83 лет

Умер польский актер театра и кино Ян Новицкий. Об этом сообщает WP Film.

Артист, известный по фильмам «Пан Володыевский» и «Пепел», скончался в своем доме в возрасте 83 лет. Информацию об этом подтвердил его сын Лукаш Новицкий. Он не уточнил, что именно послужило причиной смерти.

Ян Новицкий родился 5 ноября 1939 года в Польше. Он учился Лодзинской киношколе и Государственной высшей театральной школе в Кракове. Его театральный дебют состоялся в 1964 году в Краокове — актер появился на сцене Старого театра, где играл практически до самой смерти. В 1963 году вышел первый фильм с участием Новицкого.

Среди наиболее известных картин и сериалов, в которых появлялся актер: «Санаторий "Под клепсидрой"», «Архив смерти», «11 минут», «Дневник для моих детей», «О-би, О-ба — Конец цивилизации», «Вторая жена», «Голем» и «Великий Шу».

6 декабря стало известно, что ушел из жизни советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин. Он запомнился зрителям по эпизодическим ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф» и «Алые паруса».