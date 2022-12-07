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15:00, 7 декабря 2022Экономика

«РН-Ванкор» построила новый причал на Енисее для проекта «Восток Ойл»

«РН-Ванкор» построила новый причал на Енисее для «Восток Ойл» в районе поселка Воронцово

Фото: Роснефть

Компания «РН-Ванкор», которая входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть», в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Восток Ойл» построила новый причал на реке Енисей в районе поселка Воронцово на Таймыре. Причал в ближайшее время начнет принимать грузы, поступающие по Северному морскому пути. В данный момент ведется строительство второго причала, говорится в сообщении НК.

На Воронцово будет организована производственная база материально-технического ресурса (МТР) с временным вахтовым городком на 210 мест, складом горюче-смазочных материалов, вертолетной площадкой, подъездными дорогами и другими инфраструктурными объектами. Уже в предстоящую зимнюю навигацию по Северному морскому пути сюда будут поступать грузы для строительства магистрального нефтепровода Ванкор — Пайяха — «Бухта Север», а также модульные комплексы, строительные блоки, железобетонные плиты, спецтехника и оборудование для нефтеперекачивающей станции № 2, которая будет построена в 15 километрах от поселка Воронцово.

Всего на Таймыре для потребностей проекта «Восток Ойл» будет задействовано 16 новых причалов. В логистическую цепочку транспортировки грузов по Енисею уже входят 8 действующих причалов — на Таналау, Карауле, Точино и в «Бухте Север». Для приема грузов рядом с причалами построены 11 производственных баз общей площадью 100 гектаров. В ближайших планах — строительство на Енисее еще двух причалов и базы МТР «Лопатка».

Доставка грузов на объекты «Восток Ойл» осуществляется как по Енисею из Красноярска, так и по Северному морскому пути из Архангельска и Мурманска, а также с Западно-Сибирской группы складов. Для перевалки грузов дополнительно задействован порт города Дудинки и производственная база «Прилуки» в районе города Игарки.

Возведение новых объектов логистической инфраструктуры на Енисее — причалов и баз МТР — позволило своевременно доставить необходимые грузы на первоочередные строительные площадки проекта «Восток Ойл» и уже летом текущего года начать эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении.

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Татьяна Романова
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