Блинкен заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами НАТО

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что однажды Вашингтон назовет Финляндию и Швецию своими партнерами по странам Североатлантического альянса. Об этом пишет Reuters.

Выступая на брифинге после встреч со своими шведскими и финскими коллегами в Госдепартаменте, он сказал, что две страны уже интегрируются в работу НАТО. Блинкен не пояснил, что имеет в виду.

При этом не все страны соглашаются ратифицировать договор со странами — пока отказались Венгрия и Турция. Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.