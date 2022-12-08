Минобороны России рассказало об отражении контратак ВСУ на донецком направлении

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что на донецком направлении была отражена атака ВСУ

Российские войска на донецком направлении успешно отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, при отражении атаки ВСУ российские военнослужащие уничтожили более 50 солдат противника. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России смогли уничтожить несколько единиц техники ВСУ.

«В результате огневого поражения уничтожены (...) три боевые бронированные машины и два пикапа», — заявил Конашенков.

По уточненным данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 7507 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Днем ранее Минобороны России заявило о продолжении наступления и уничтожении 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении.