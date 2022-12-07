Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступления на краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства заявил, что успешные действия российских военных позволяют им занимать все более выгодные рубежи. Отдельно Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 130 солдат.

Также российским военным удалось уничтожить несколько единиц военной техники противника. «Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено (...) две боевые машины пехоты и автомобиль», — рассказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль серую зону под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Вдоль линии Сватово — Кременная шли бои, после которых подразделения российских войск смогли отбросить бойцов ВСУ назад.