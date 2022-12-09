Раскрыта личность нового главы Christian Dior

Reuters: модный дом Christian Dior возглавил французский бизнесмен Антуан Арно

Муж российской модели Натальи Водяновой Антуан Арно возглавил модный дом Christian Dior. Личность нового руководителя люксового бренда раскрыли журналисты Reuters.

По информации издания, сын владельца компании LVMH Бернара Арно заменил на указанном посту Сидни Толедано. Причины и подробности принятия данного решения при этом не раскрываются.

Известно, что компания LVMH, в состав которой входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain и другие бренды, является крупнейшим в мире владельцем производителей предметов роскоши. Ранее французский бизнесмен занимал должность руководителя модного дома Berluti.

В октябре владелец компании LVMH Бернар Арно отказался от личного джета из соображений безопасности. Миллиардер рассказал, что избавился от джета после того, как в соцсетях появились аккаунты, отслеживающие каждый взлет и посадку бизнесмена. Такие страницы принялись создавать в связи с возмущением общественности тем фактом, что главы конгломерата заявили о желании сделать углеродный след в мире минимальным, однако при этом продолжили летать на частных самолетах.