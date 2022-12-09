Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:47, 9 декабря 2022Ценности

Раскрыта личность нового главы Christian Dior

Reuters: модный дом Christian Dior возглавил французский бизнесмен Антуан Арно
Антуан Арно

Антуан Арно. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Муж российской модели Натальи Водяновой Антуан Арно возглавил модный дом Christian Dior. Личность нового руководителя люксового бренда раскрыли журналисты Reuters.

По информации издания, сын владельца компании LVMH Бернара Арно заменил на указанном посту Сидни Толедано. Причины и подробности принятия данного решения при этом не раскрываются.

Известно, что компания LVMH, в состав которой входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain и другие бренды, является крупнейшим в мире владельцем производителей предметов роскоши. Ранее французский бизнесмен занимал должность руководителя модного дома Berluti.

В октябре владелец компании LVMH Бернар Арно отказался от личного джета из соображений безопасности. Миллиардер рассказал, что избавился от джета после того, как в соцсетях появились аккаунты, отслеживающие каждый взлет и посадку бизнесмена. Такие страницы принялись создавать в связи с возмущением общественности тем фактом, что главы конгломерата заявили о желании сделать углеродный след в мире минимальным, однако при этом продолжили летать на частных самолетах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
В сети обратили внимание на обувь президента Киргизии на саммите ЕАЭС
Умер заслуженный артист России Борис Дмитриев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.