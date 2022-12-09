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20:19, 9 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин зарезал знакомую во время ссоры и попал под следствие

Под Иркутском 31-летний мужчина с судимостью зарезал 30-летнюю знакомую во время ссоры

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области задержали 31-летнего мужчину, зарезавшего 30-летнюю знакомую. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 6 декабря пьяный фигурант находился на улице Декабристов. Там он поссорился с подругой и несколько раз ударил ее ножом, нанеся ранения шеи, лица и тела. Женщина скончалась.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО. Отмечается, что задержанный был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в отношении него полиция расследует уголовное дело по факту нападения осенью и нанесения ножевых ранений бывшей сожительнице.

Ранее в Дагестане задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бывшей супруги. Он напал на бывшую возлюбленную и зарезал ее, в данный момент решается вопрос об аресте россиянина.

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Екатерина Власова
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