США запланировали передать Киеву средства для усиления ПВО
Администрация США готовится передать Украине очередной пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, новый транш помощи будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО) и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Помимо этого США планируют передать Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee, а также артиллерийские снаряды и электрогенераторы.
Ожидается, что официальное объявление будет сделано в пятницу, 9 декабря. По информации издания, вооружения будут переданы со складов Пентагона.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не стремятся к эскалации и войне с Россией, однако будут продолжать поставки вооружений Киеву. «Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться», — сказала она.