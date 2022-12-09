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04:47, 9 декабря 2022Мир

США запланировали передать Киеву средства для усиления ПВО

Reuters: США передадут Киеву средства для усиления ПВО и противодействия БПЛА на $275 млн

Фото: BK / GB / Reuters

Администрация США готовится передать Украине очередной пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, новый транш помощи будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО) и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Помимо этого США планируют передать Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee, а также артиллерийские снаряды и электрогенераторы.

Ожидается, что официальное объявление будет сделано в пятницу, 9 декабря. По информации издания, вооружения будут переданы со складов Пентагона.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не стремятся к эскалации и войне с Россией, однако будут продолжать поставки вооружений Киеву. «Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться», — сказала она.

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Ксения Назарова
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