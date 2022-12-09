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19:45, 9 декабря 2022Силовые структуры

Суд арестовал замдиректора департамента Росавтодора за многомиллионную взятку

Под Тверью арестовали замдиректора департамента Росавтодора за взятку в 19,5 млн рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Тверской области суд арестовал заместителя директора департамента «Российских автомобильных дорог» за коррупцию. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 8 октября по 5 декабря 2022 года фигурант получил вознаграждение от представителя компании за действия в пользу организации в рамках договора на оказание услуг по рубке леса и корчевке пней. Замдиректора Росавтодора передали 19,5 миллиона рублей. Общая сумма взятки составляла 29 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве правоохранительные органы задержали генерала Дмитрия Мурышова, занимающего должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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Екатерина Власова
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