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15:50, 9 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина арестовали за изнасилование 16-летней школьницы в тату-салоне

В Тюмени суд поместил в СИЗО до 6 февраля мужчину за изнасилование школьницы в тату-салоне

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Тюмени арестовал 32-летнего местного жителя за изнасилование 16-летней девочки в тату-салоне. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянин будет находиться в СИЗО до 6 февраля 2023 года.

Ранее стало известно, что 5 декабря школьница пришла в тату-салон, где над ней совершили насильственные действия и надругались. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ, фигурантом по которому стал пьяный мужчина, ранее осужденный за кражу.

Отмечается, что он не признает вину.

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Екатерина Власова
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