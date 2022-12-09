ВСС: страховой ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» станет рекордным для подобных объектов

Страховой ущерб от масштабного пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» станет рекордным. Об этом РИА Новости заявили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«Это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для России», — сообщил собеседник агентства.

Также в организации уточнили, что сумма ущерба может достигнуть 20–30 миллиардов рублей.

Пожар на Ленинградском шоссе в Химках начался рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории OBI. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел, на остальную часть торгового центра пожар не распространился.

Погиб один человек — по предварительным данным, его тело нашли на улице с пробитой головой. Во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция.

В качестве причин пожара рассматривается короткое замыкание, неисправность оборудования и нарушения во время работ. По утверждению источника ТАСС, последнюю проверку гипермаркета провели в ноябре прошлого года — тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, которые следовало устранить до августа 2022 года. Позже этот срок продлили до 20 февраля 2023 года.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Начато расследование по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).