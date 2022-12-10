В Москве подростка у школы пырнули ножом

В Москве у школы в Шипиловском подъезде 15-летнего подростка ударили ножом

В Москве подросток проходил мимо школы и получил удар ножом. Об этом сообщил источник «Московского комсомольца».

По его данным, школа, где получил ранение в грудь мальчик, находится в Шипиловском проезде. После случившегося сотрудники образовательного учреждения вызвали скорую.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения неизвестного.

6 декабря в Нижневартовске подросток ударил ножом сверстника в школе. На появившихся в соцсетях видеокадрах видно, как российский школьник гонится по лестнице за одноклассником. Догнав сверстника, он наносит удар ножом и скрывается. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.