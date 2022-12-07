Стало известно о состоянии российского школьника после нападения одноклассника
В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры школьник, пострадавший от нападения одноклассника с ножом, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в среду, 7 декабря, в пресс-службе Нижневартовской окружной клинической детской больницы, передает ТАСС.
Состояние второго российского учащегося медики оценивают как средней степени тяжести.
О конфликте с поножовщиной между сверстниками в школе №21 в Нижневартовске стало известно 6 декабря.
На появившихся в соцсетях видеокадрах видно, как российский школьник гонится по лестнице за одноклассником. Настигнув сверстника, он наносит удар ножом и скрывается.
Из-за инцидента в школе занятия не прерывали. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В октябре 14-летний московский школьник ударил брата-близнеца ножом в шею за то, что тот не уступил ему компьютер. В результате ребенка госпитализировали.