Стало известно о состоянии российского школьника после нападения одноклассника

Пострадавший от нападения сверстника с ножом школьник в Югре находится в тяжелом состоянии

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры школьник, пострадавший от нападения одноклассника с ножом, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в среду, 7 декабря, в пресс-службе Нижневартовской окружной клинической детской больницы, передает ТАСС.

Состояние второго российского учащегося медики оценивают как средней степени тяжести.

О конфликте с поножовщиной между сверстниками в школе №21 в Нижневартовске стало известно 6 декабря.

На появившихся в соцсетях видеокадрах видно, как российский школьник гонится по лестнице за одноклассником. Настигнув сверстника, он наносит удар ножом и скрывается.

Из-за инцидента в школе занятия не прерывали. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В октябре 14-летний московский школьник ударил брата-близнеца ножом в шею за то, что тот не уступил ему компьютер. В результате ребенка госпитализировали.