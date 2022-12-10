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02:31, 10 декабря 2022Экономика

Экономист раскрыл главные риски и вызовы для экономики в 2023 году

Экономист ИМЭМО Миловидов назвал главной проблемой для экономики в 2023 году рецессию
Владимир Миловидов

Владимир Миловидов. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что на сегодняшний день лидерами в перечне ключевых рисков в 2023 году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая.

По его словам, главными вызовами для России также являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов и необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Он добавил, что России необходимо сохранить адаптационную способность к внешним шокам.

Миловидов отметил, что в настоящее время практически невозможно составить точный экономический прогноз. По его словам, на данный момент основные глобальные риски создаются западными странами.

В конце ноября Евразийский банк развития сообщил, что экономика России продолжит адаптироваться к новым условиям, но процесс может быть длительным. Производственно-логистические цепочки с большой вероятностью останутся нарушенными в 2023 году, в том числе из-за осложнения расчетов, что ограничит внутренний спрос.

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Марина Совина
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