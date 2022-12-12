Россиянина задержали за угрозу забросать гранатами отдел полиции

Жителя Петербурга задержали за угрозу забросать гранатами отдел полиции из-за игр в ТЦ

В Петербурге 56-летнего местного жителя задержали за угрозу забросать гранатами отдел полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, в 10 часов вечера 11 ноября в отдел полиции Невского района позвонил неизвестный. Он попросил «прекратить игры» в торговом центре (ТЦ) рядом со станцией метро «Рыбацкое». В противном случае он пригрозил закидать стражей порядка гранатами.

Полицейские приехали в ТЦ, однако не нашли там ничего опасного. После этого они оперативно установили личность звонившего. Выяснилось, что он живет недалеко от ТЦ. Ночью мужчину доставили в отдел, изъяли у него телефон и составили протокол о мелком хулиганстве.

При этом то, какие именно игры возмутили россиянина, пока неизвестно. Ранее в торговом центре работала букмекерская контора, однако она закрылась. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.