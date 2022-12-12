Предсказание дедушки о богатстве внука сбылось через две недели

Daily Star: в США дедушка предсказал внуку богатство за две недели до выигрыша в лотерею

Подросток из города Даллас, штат Северная Каролина, США, выиграл в лотерею через две недели после того, как дедушка предсказал ему, что он станет богатым. Об этом сообщает Daily Star.

18-летний Долтон Редфорд купил два лотерейных билета и бутылку энергетического напитка через две недели после того, как дедушка сказал ему, что вскоре он получит миллион долларов.

«Я вышел с одной работы и собирался отправиться на вторую. Я зашел в магазин, чтобы купить энергетик, и захватил два лотерейных билета», — рассказал внук. Юноша проверил свои билеты, когда вышел на парковку, и обнаружил, что предсказание дедушки сбылось, и он сорвал джекпот. Размер приза составил миллион долларов.

Редфорд сразу позвонил матери, отцу и дедушке, и все они порадовались за него. Юноша имел возможность ежегодно получать платежи по 50 тысяч долларов в течение 20 лет, либо забрать всю сумму сразу и получить единовременную выплату в 600 тысяч долларов. Он предпочел забрать деньги сразу. После уплаты налогов он получил 426 тысяч долларов.

Молодой человек собирается купить на полученные деньги пикап, а оставшуюся часть приза отложить в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского города Хэмптон, штат Вирджиния, впервые в жизни попробовал сыграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот.