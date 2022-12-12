Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:51, 12 декабря 2022Из жизни

Предсказание дедушки о богатстве внука сбылось через две недели

Daily Star: в США дедушка предсказал внуку богатство за две недели до выигрыша в лотерею

Фото: dylan nolte / Unsplash

Подросток из города Даллас, штат Северная Каролина, США, выиграл в лотерею через две недели после того, как дедушка предсказал ему, что он станет богатым. Об этом сообщает Daily Star.

18-летний Долтон Редфорд купил два лотерейных билета и бутылку энергетического напитка через две недели после того, как дедушка сказал ему, что вскоре он получит миллион долларов.

«Я вышел с одной работы и собирался отправиться на вторую. Я зашел в магазин, чтобы купить энергетик, и захватил два лотерейных билета», — рассказал внук. Юноша проверил свои билеты, когда вышел на парковку, и обнаружил, что предсказание дедушки сбылось, и он сорвал джекпот. Размер приза составил миллион долларов.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Редфорд сразу позвонил матери, отцу и дедушке, и все они порадовались за него. Юноша имел возможность ежегодно получать платежи по 50 тысяч долларов в течение 20 лет, либо забрать всю сумму сразу и получить единовременную выплату в 600 тысяч долларов. Он предпочел забрать деньги сразу. После уплаты налогов он получил 426 тысяч долларов.

Молодой человек собирается купить на полученные деньги пикап, а оставшуюся часть приза отложить в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского города Хэмптон, штат Вирджиния, впервые в жизни попробовал сыграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Московский школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке
Захарова ответила на предложение Ватикана организовать переговоры по Украине
В Госдуме рассказали о подпадающих под наказание за диверсии лицах
Кремль прокомментировал вступление Бута в ЛДПР
Останки двух тысяч мирных жителей нашли вблизи Северодонецка
Бывший депутат раскритиковал Урганта за шутки об отце
Названа заработавшая больше всех после отстранения россиянок фигуристка
Звезда «Дальнобойщиков» отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине
Жительница Подмосковья убила своего сына ножом
В Грузии выступили за возобновление прямого авиасообщения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.