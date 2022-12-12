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16:40, 12 декабря 2022Среда обитания

В России выросли скидки на один вид жилья

«Этажи»: скидки на новостройки в России достигли 20 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В конце 2022 года скидки на новостройки могут достигать 20 процентов. О том, что в России увеличился дисконт на один вид жилья, сообщил «Известиям» директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Большинство застройщиков традиционно устраивают распродажи в конце года, в ход идут все инструменты стимулирования спроса: от кладовок и паркингов в подарок, до скидок», — рассказал Зайцев. Он добавил, что дисконт 20 процентов распространяется на квартиры от двух комнат и более.

На фоне роста размера скидок увеличился и спрос. На него также повлияло то, что стоимость самых ликвидных объектов среди однокомнатных квартир и студий увеличилась — рост составил 0,5 процента. Другой важный фактор, определивший динамику цен — возможная отмена льготной ипотеки на новостройки.

Зайцев считает, что дисконт останется высоким до тех пор, пока дальнейшая судьба программы не определится в январе. В случае если льготную ипотеку продлят, в первые месяцы 2023 года количество дешевых лотов сократится. «Для застройщиков традиционно январь-февраль не лучшие месяцы в части продаж, и большинство из них корректируют под это свои планы», — отметил эксперт.

Ранее в декабре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что финальное решение о продлении или отмене программы льготной ипотеки на новостройки еще не принято. Сейчас вопрос обсуждается правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.

Александра Качан
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