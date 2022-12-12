Премьер Саксонии рассказал о двухминутном приеме душа ради экономии

Премьер Саксонии Хазелофф заявил, что принимает душ за две минуты в целях экономии энергии

Глава германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что на прием душа он тратит всего лишь две минуты, чтобы сэкономить электроэнергию. Этим он поделился в интервью газете Bild.

По его словам, в эти две минуты также входит «перерыв на намыливание». «Горячая вода у нас дома включается только утром для принятия душа», — добавил Хазелофф. Он отметил, что это не единственная мера, к которой ему пришлось прибегнуть в целях экономии. Так, в доме премьера Саксонии-Анхальт отапливаются только две комнаты — столовая и гостиная, а все остальные остаются холодными.

Хазелофф также рассказал, что его супруга пытается согреться с помощью теплой домашней обуви и шерстяных свитеров. «Более низкая температура, по-видимому, идет нам на пользу, этой зимой мы еще не болели», — резюмировал он.

В ноябре сообщалось, что более половины жителей Германии были вынуждены отказаться от лишних трат и начать покупать только самые необходимые продукты. Кроме того, из 10 тысяч участвовавших в опросе немцев, 30 процентов указали, что в целом стали покупать меньше товаров.