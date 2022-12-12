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22:17, 12 декабря 2022Бывший СССР

Саакашвили ограничили в курении электронных сигарет

Врачи ограничили бывшего президента Грузии Саакашвили в курении электронных сигарет
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Лечащие врачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в клинике «Вивамед» в Тбилиси, ограничили его в курении электронных сигарет. Об этом сообщает пенитенциарная служба Минюста Грузии, передает «Интерфакс».

По информации ведомства, заключенный Михаил Саакашвили курил в большом количестве электронные сигареты. Это отрицательно сказывалось на состоянии его здоровья, поэтому медики приняли решение ограничить курение политика.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии сильно похудел в тюрьме. «[В сравнении с фотографиями] сегодня Михаил Саакашвили похудел еще на десять килограммов», — сказала пресс-секретарь бывшего лидера Дарина Чиж.

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Юлия Мискевич
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