Саакашвили исхудал в тюрьме

Formula: экс-президент Грузии Саакашвили сильно похудел в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно похудел в тюрьме. Издание Formula опубликовала фотографии политика, сделанные в августе.

«[В сравнении с фотографиями] сегодня Михаил Саакашвили похудел еще на десять килограммов», — сказала пресс-секретарь бывшего лидера Дарина Чиж.

Ранее сообщалось, что Саакашвили находится в элитной тбилисской клинике Vivamed с мая этого года, в то же время он отбывает шестилетний срок тюремного заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий. Врачи обнаружили у бывшего президента симптомы двадцати заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы.