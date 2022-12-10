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10:10, 10 декабря 2022Бывший СССР

Саакашвили исхудал в тюрьме

Formula: экс-президент Грузии Саакашвили сильно похудел в тюрьме

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно похудел в тюрьме. Издание Formula опубликовала фотографии политика, сделанные в августе.

«[В сравнении с фотографиями] сегодня Михаил Саакашвили похудел еще на десять килограммов», — сказала пресс-секретарь бывшего лидера Дарина Чиж.

Ранее сообщалось, что Саакашвили находится в элитной тбилисской клинике Vivamed с мая этого года, в то же время он отбывает шестилетний срок тюремного заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий. Врачи обнаружили у бывшего президента симптомы двадцати заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы.

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Алевтина Запольская
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