Бывший спецназовец из США пожаловался на разрушенную жизнь после смены пола

New York Post: экс-спецназовец ВМС США Крис Бек заявил, что смена пола разрушила его жизнь

Бывший спецназовец ВМС США Крис Бек пожаловался на разрушенную жизнь после смены пола. Об этом сообщает издание New York Post.

«Все, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне в этом помогли», — заявил Бек. Он призвал не верить «ни единому слову» о нем на телеканале CNN, благодаря которому он и получи известность около 10 лет назад. По его собственному признанию, тогда он был «очень наивен» и находился «в очень плохом положении», из-за чего им воспользовались. «Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет», — сказал экс-спецназовец.

Бек предупредил, что в США строятся «тысячи гендерных клиник», где уже «на следующий день» можно получить гормоны для смены пола и начать их принимать. «Вот почему я пытаюсь сказать Америке, чтобы она проснулась», — подчеркнул он. Бывший военный попросил у американцев прощения за трансгендерный переход, а также сказал, что не принимает гормоны уже около семи лет.