Россиянам раскрыли способы вернуть деньги за тур при задержке рейса

Юрист Альянса турагентств объяснила россиянам их права в случае задержки рейса на сутки

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская заявила, что при задержке рейса путешественники могут отказаться от тура и потребовать вернуть часть или всю стоимость билетов, если вылет был перенесен на сутки. Способы получить деньги обратно она раскрыла россиянам в беседе с TourDom.

По словам Чапиковской, если дата оказания услуги осталась прежней, но поменялось время вылета, то одностороннего изменения существенных условий договора со стороны туроператора нет. В таком случае туристы могут отказаться от тура, однако из стоимости билета поставщик может удержать фактически понесенные расходы. Также путешественники вправе требовать возврата стоимости проживания в отеле, если не получат эту услугу.

«На практике можно еще попробовать запросить у туроператора те или иные бонусы для туристов ввиду сложившейся ситуации», –– объяснила эксперт.

При этом, если сроки вылета сдвинуты сильнее, и он состоится уже на следующий день вместо указанной в билете даты, это будет являться существенным изменением условий договора со стороны компании. В таком случае турист имеет право потребовать полного возврата средств. «При этом нужно понимать, что за такой возврат, в случае возникновения необходимости, придется побороться в претензионном или судебном порядке», –– рассказала Чапиковская.

Ранее замруководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов раскрыл способ вернуть деньги за невозвратный билет. Согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпания должна вернуть деньги за билет в случае болезни пассажира, его спутника (члена семьи, близкого родственника) или смерти близкого родственника, сообщил специалист. Однако эти факты необходимо подтвердить — предоставить медсправку или документ, подтверждающий смерть человека.