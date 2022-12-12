Россиянин оформил кредит на бывшую подругу и потратил его на новую девушку

МВД: тюменец взял кредит в 227 тыс. рублей на бывшую подругу и потратил на новую пассию

В Тюменской области ранее судимый за угон 22-летний местный житель взял кредит на имя бывшей подруги и потратил деньги на новую пассию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, потерпевшая по просьбе молодого человека купила ему сим-карту для сотового телефона и оформила ее на себя. Позже на его смартфон пришло уведомление о предварительном одобрении потребительского займа на имя его подруги. Мужчина воспользовался ситуацией и взял кредит на сумму 227 тысяч рублей, а приятельнице сказал, что это его зарплата. Через некоторое время он с ней расстался и завел новую девушку. На нее и развлечения подозреваемый потратил кредитные деньги.

Экс-подруга узнала о задолженности и обратилась в полицию. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.