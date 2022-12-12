Туристы рассказали о воровстве из сейфов в номерах турецкого отеля D Maris Bay

Россиянка Юлия стала жертвой воровства в турецком пятизвездочном отеле D Maris Bay

Россиянка Юлия стала жертвой воровства в турецком пятизвездочном отеле D Maris Bay — у нее из сейфа пропало кольцо с бриллиантом, подаренное мужем на рождение ребенка, стоимостью 4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Правдорубка», отмечая при этом, что персонал отеля, «похоже, поставил на поток воровство из сейфов номеров своих “дорогих” гостей».

Как отмечает телеграм-канал, Юлия остановилась в отеле с ребенком на четыре ночи в конце октября. Не в сезон номер без завтраков стоил примерно 500 долларов в сутки. Перед вылетом она заметила отсутствие кольца. Она обыскала весь номер, но пропажи не нашла. Персонал отеля полицию вызывать отказался, стали говорить, что никто украсть не мог, сами потеряли, а кто из сотрудников работал на этаже и убирал номер, не знают, а камер видеонаблюдения на этаже нет.

«Девушка лично направилась в полицейский участок, но и там, только услышав название отеля, заявление принимать упорно отказывались — уверяя, что менеджмент гостиницы "проведет собственное расследование". Только после долгих споров заявление приняли», — рассказывает «Правдорубка».

В сети отмечается, что это не единственный случай воровства в D Maris Bay. В августе 2022 года, еще до истории с Юлией, художница Оксана Рим также обнаружила сейф номера открытым и не досчиталась купюр. «В пачке денег не хватало определенной суммы денег», — написала она в своем телеграм-канале. «Один из самых дорогих и фешенебельных отелей в Турции. Мои подруги знают, как я не хотела ехать в этот отель, но настойчивое “ребенку море там самое комфортное”, “там вообще нет ощущения Турции”, рекомендации знакомых и тур агента подавили мою волю, и я согласилась взять этот отель на 10 дней», — рассказала она свои подписчикам. Денег, конечно, не нашли. «Самое возмутительное! Мы вложили небольшое послание в сейф и закрыли его на код уже в новой комбинации. Сейф был вновь открыт через день, — жалуется она. – После моей публикации в сторис мне написало огромное количество людей, столкнувшихся с подобным. Позже написала девушка, которую обворовали в D Maris в день моего отъезда оттуда, а потом еще одна девушка там же стала жертвой воров».

«Очень популярный еще с пандемии отель у русских и не только туристов близ Мармариса, Даламана, недалеко от Бодрума, — описывает отель телеграмм-канал «Антиглянец». — Мы ласково называли его “санаторий Курпаты”». Передвижение на гольф-карах: территория необъятная. Рестораны крутые, но явно франшизные — с дубайской «Зумой» сравнения никакого лет. Жаль, если там и правда участились случаи воровства».