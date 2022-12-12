Игрок сборной Франции рассказал об опасениях перед полуфиналом с Марокко

Игрок сборной Франции Варан заявил, что ожидает много проблем от Марокко в полуфинале ЧМ

Защитник сборной Франции по футболу Рафаэль Варан рассказал об опасениях перед полуфинальным матчем чемпионата мира с командой Марокко. Его слова приводит L'Equipe.

«Их последовательные выступления придают им большую уверенность. Мы ожидаем от них много проблем. Мы уже видели, как великие команды вылетали с этого турнира», — заявил футболист. Он отметил сплоченность сборной Марокко и добавил, что они не случайно оказались на этом этапе чемпионата мира.

10 декабря Марокко обыграло Португалию со счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Таким образом, марокканская сборная вошла в историю, став первой африканской командой, прошедшей в полуфинал мундиаля. Французы в четвертьфинале оказались сильнее англичан, победив со счетом 2:1.

Марокко и Франция встретятся на стадии 1/2 финала 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 году команда в финале обыграла Хорватию 4:2.