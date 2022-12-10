Сборная Франции победила Англию в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная Франции победила команду Англии 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции победила команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 17-й минуте забил французский полузащитник Орельен Чуамени. На 54-й минуте английский форвард Гарри Кейн реализовал пенальти, однако за 12 минут до окончания второго тайма Оливье Жиру вновь вывел Францию вперед.

Ранее в субботу, 10 декабря, Марокко обыграло Португалию в четвертьфинале со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил форвард Юссеф Эн-Несири. Ни в одном из матчей чемпионата мира в Катаре соперники не смогли поразить ворота сборной Марокко.

14 декабря марокканцы и французы встретятся в полуфинале. Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году команда в финале обыграла Хорватию 4:2.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.